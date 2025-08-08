முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சிம்பு - வெற்றிமாறன் படத்தின் தயாரிப்பாளர் மாற்றம்? சிங்கத்தின் ஆட்டம் விரைவில் என பதிவு..!

Advertiesment
சிம்பு

Siva

, வெள்ளி, 8 ஆகஸ்ட் 2025 (17:52 IST)
நடிகர் சிம்பு நடிப்பில், இயக்குநர் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் உருவாகவிருந்த திரைப்படத்தை முதலில் கலைப்புலி தாணு தயாரிப்பதாக இருந்தது. ஆனால், சமீபத்தில் அவர் இந்தத் திட்டத்திலிருந்து விலகிவிட்டதாகத் தகவல்கள் வெளியாகின. 
 
இந்த நிலையில், இந்தப் படத்தை மற்றொரு தயாரிப்பாளர் தயாரிக்கவுள்ளதாகவும், அதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்து வருவதாகவும் கூறப்பட்டது. இந்நிலையில், பிரபல தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் காமாட்சி, தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் "மற்றவர்களின் அலறலைத் தாண்டி தொடரும் சிங்கத்தின் ஆட்டம் விரைவில்" எனப் பதிவிட்டுள்ளார். இது சிம்புவின் புதிய படத்தைக் குறிப்பதாகத் திரையுலக வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது. 
 
ஏற்கனவே, சிம்புவின் மிகப்பெரிய வெற்றிப் படமான 'மாநாடு' திரைப்படத்தை சுரேஷ் காமாட்சி தயாரித்தவர். எனவே, மீண்டும் சிம்புவின் படத்தைத் தயாரிக்க அவர் முன்வந்திருப்பதாகவும், இந்தப் படத்தை வெற்றிமாறன் இயக்குவார் என்றும் கூறப்படுகிறது. 
 
இந்தத் திரைப்படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கூலி டிக்கெட் முன்பதிவு.. 1 மணி நேரத்திற்கு 1 கோடி ரூபாய் வசூலா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos