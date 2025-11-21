முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
வெள்ளிக் கிழமை காலேஜ் போங்க… லீவ் நாள்ல வந்து படம் பாருங்க- நடிகர் கவின் பேச்சு!

வெற்றிமாறன்

vinoth

வெள்ளி, 21 நவம்பர் 2025
கவின் மற்றும் ஆண்ட்ரியா ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்துள்ள ‘மாஸ்க்’ படத்தை விகர்ணன் அசோக் என்ற அறிமுக இயக்குனர் இயக்கியுள்ளார். ஆண்ட்ரியாவும் அவரின் மேலாளர் எஸ் பி சொக்கலிங்கமும் இணைந்து இந்த படத்தைத் தயாரிக்கிறார்கள். வெற்றிமாறன் இந்த படத்தின் படைப்பு ஆலோசகராகவும் வழங்குபவராகவும் செயல்படுகிறார். ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். இந்த படம் நவம்பர் 21 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ளது.

இந்த படத்துக்காக நடிகர் கவின் தமிழ்நாடு முழுக்க சென்று ப்ரமோஷன் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். அப்படி ஒரு கல்லூரியில் நடந்த விளம்பர நிகழ்ச்சியில் கவின் பேசியது கவனம் ஈர்த்துள்ளது. அதில் “என் படம் வெள்ளிக் கிழமை ரிலீஸாகிறது. அன்னைக்கு எல்லாரும் பொறுப்பா காலேஜ் வந்துடணும். விடுமுறை நாள்ல போய் படம் பாருங்க. ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல.

சினிமா ஒரு எண்டர்டெயின்மெண்ட்தான். அதுல எப்ப enter ஆகணும் எப்ப exit ஆகணும்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். எண்டர்டெயின்மெண்ட் எண்டர்டெயின்மெண்ட்டா இருக்குற வர பிரச்சனை இல்ல” எனக் கூறியுள்ளார்.

