முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பு எதிரொலி: ஒரே நாளில் 50,000 கார்கள் விற்பனை செய்த டாடா, மாருதி, ஹூண்டாய்..!

Advertiesment
ஜி.எஸ்.டி.

Mahendran

, செவ்வாய், 23 செப்டம்பர் 2025 (16:04 IST)
மத்திய அரசு அறிவித்த ஜி.எஸ்.டி. வரி குறைப்பால், நாடு முழுவதும் வாகன விற்பனை புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. நவராத்திரி தொடங்கிய முதல் நாளில், டாடா மோட்டார்ஸ், மாருதி, ஹூண்டாய் போன்ற முன்னணி நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான கார்களை விற்பனை செய்து சாதனை படைத்துள்ளன.
 
நேற்று முதல் ஜி.எஸ்.டி. 2.0 வரி குறைப்பு அமலுக்கு வந்த நிலையில் நேற்று ஒரே நாளில் டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் 10,000 கார்களை டெலிவரி செய்துள்ளது. இது தவிர, 25,000 பேர் புதிய கார் வாங்குவது குறித்து விசாரித்துள்ளதாகவும் டாடா நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
 
மாருதி நிறுவனம் ஒரே நாளில் 30,000 கார்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. இது கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இல்லாத மிகப்பெரிய விற்பனை சாதனை எனவும் அந்த நிறுவனம் கூறியுள்ளது. ஹூண்டாய் நிறுவனம், நேற்று ஒரே நாளில் 11,000 கார்களை விற்பனை செய்துள்ளது.
 
ஜி.எஸ்.டி. வரி குறைப்பு, பண்டிகை கால விற்பனையுடன் இணைந்து, வாகன சந்தையில் ஒரு புதிய எழுச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

டிராபிக்கை கட்டுப்படுத்த உதவி செய்யுங்கள்.. விப்ரோ நிறுவனத்திற்கு கர்நாடக முதல்வர் கடிதம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos