முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ரூ.800 கோடி வசூல் செய்த 'காந்தாரா சாப்டர் 1': ஓடிடி வெளியீட்டு தேதி அறிவிப்பு!

Advertiesment
rishab shetty

Mahendran

, திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025 (17:31 IST)
நடிகர் ரிஷப் ஷெட்டி இயக்கி, நடித்த பிரமாண்டத் திரைப்படமான 'காந்தாரா சாப்டர் 1'-ன் ஓடிடி வெளியீட்டு தேதி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
 
கர்நாடக தொன்மத்தைப் பின்னணியாக கொண்ட 'காந்தாரா' படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து, அதன் முந்தைய கதையாக உருவான 'காந்தாரா சாப்டர் 1' திரைப்படம், அக்டோபர் 2ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.
 
திரையரங்குகளில் ரூ. 800 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து சாதனை படைத்த இந்த திரைப்படம், வரும் அக்டோபர் 31ஆம் தேதி அமேசான் ப்ரைம் வீடியோவில் வெளியாகிறது. இந்த படம் கன்னடம், தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் ஓடிடி தளத்தில் காணக் கிடைக்கும்.
 
மேலும், ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு திரையரங்கில் வெளியான முதல் இந்திய படம் என்ற பெருமையையும் 'காந்தாரா சாப்டர் 1' பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மாடர்ன் உடையில் க்யூட் போஸ் கொடுத்த அனுபமா பரமேஸ்வரன்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos