தனுஷின் ‘இட்லி கடை’ ஓடிடி ரிலீஸ்.. தேதி என்ன? எந்த ஓடிடி?

நடிகர் தனுஷ் நடித்து, இயக்கிய 'இட்லி கடை' திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தனுஷ் நடித்து இயக்கிய 'இட்லி கடை' கடந்த அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றிருந்தாலும், நல்ல கருத்துகளை பெற்றதுடன், ரசிகர்கள் மத்தியில் ஓரளவு வரவேற்பையும் பெற்றது.
எனினும், வணிக ரீதியாக பார்த்தால், ரூ.70 கோடிக்கும் அதிகமான பட்ஜெட்டில் உருவான இந்த படம், திரையரங்குகளில் சுமார் ரூ.65 கோடி வரை மட்டுமே வசூலித்ததாக தெரிகிறது. ஓடிடி மற்றும் பிற உரிமைகளின் விற்பனை மூலமாக மட்டுமே இப்படம் லாபகரமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், 'இட்லி கடை' திரைப்படம் வருகிற அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி அன்று நெட்ஃபிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதன் மூலம், திரையரங்குகளில் பார்க்க தவறிய ரசிகர்கள் இத்திரைப்படத்தை ஓடிடியில் காணலாம்.