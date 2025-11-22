முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
அடுத்த படத்தில் ஹீரோவாக அரிதாரம் பூசுகிறாரா ஜேசன் சஞ்சய்?

சந்தீப் கிஷன்

vinoth

, சனி, 22 நவம்பர் 2025 (09:42 IST)
நடிகர் விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்குனராக அறிமுகமாகும் ‘சிக்மா’ படத்தை லைகா புரொடக்‌ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது.  சந்தீப் கிஷன் மற்றும் ஃபரியா அப்துல்லா ஆகியோர் நடிக்கும்  இந்த படத்துக்கு தமன் இசையமைக்கிறார்.

கடந்த ஆண்டு இந்த படத்தின் பூஜை நடந்த நிலையில் ஆண்டு இறுதியில் படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியானது. அதையடுத்து படத்தின் சென்னை, இலங்கை மற்றும் பாங்காங்க் ஆகிய பகுதிகளில் படப்பிடிப்பு நடந்தது. தற்போது இறுதிகட்டப் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகின்றன. சமீபத்தில் முதல் லுக் போஸ்டர் வெளியாகி கவனம் ஈர்த்தது. இந்த படம் ஒரு கொள்ளை சம்மந்தப்பட்ட படமாக இருக்கும் என தெரிகிறது.

இந்நிலையில் ஜேசன் இயக்கும் அடுத்த படத்தில் அவரையே கதாநாயகனாக நடிக்க சொல்லி அவரது நட்பு வட்டத்தில் இருந்து அட்வைஸ்கள் வர ஆரம்பித்துள்ளதாம். ஆனால் இப்போதைக்கு நடிப்பதில்லை என்ற முடிவில் ஜேசன் சஞ்சய் உறுதியாக இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

விஜய்க்கு சொன்ன கதையைதான் ரஜினிக்காக பட்டி டிங்கரிங் பார்க்கிறாரா ஆர் ஜே பாலாஜி?

