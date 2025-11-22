முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விஜய்க்கு சொன்ன கதையைதான் ரஜினிக்காக பட்டி டிங்கரிங் பார்க்கிறாரா ஆர் ஜே பாலாஜி?

Advertiesment
ஆர் ஜே பாலாஜி

vinoth

, சனி, 22 நவம்பர் 2025 (09:36 IST)
வானொலியில் நிகழ்ச்சித் தொகுப்பாளராக பணியாற்றி வந்த ’நானும் ரௌடிதான்’ படம் மூலம் நகைச்சுவை நடிகராக அறிமுகமான ஆர் ஜே பாலாஜி, அதன் பின்னர் பல படங்களில் சிறு சிறு வேடங்களில் நடித்து வந்தார். அதன் பின்னர் எல் கே ஜி படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்து தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்டார். அவர் இயக்கி நடித்த மூக்குத்தி அம்மன் ஹிட்டானதை அடுத்து தொடர்ந்து ஹீரோவாக நடித்து வருகிறார்.

இதற்கிடையே சூர்யா, த்ரிஷா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள ‘கருப்பு’ படத்தை இயக்கியுள்ளார். அந்த படம் அடுத்த ஆண்டு ரிலீஸாகவுள்ளது. இந்த படத்தை முடித்துவிட்டு மீண்டும் கதாநாயகனாக நடிக்கக் கதைகள் கேட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகின. தற்போது கருப்பு படத்தின் க்ளைமேக்ஸ் காட்சியை அவர் படமாக்கி வரும் நிலையில் அவரைப் பற்றிய ஒரு பரபரப்பு தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சமீபத்தில் ரஜினியின் அடுத்த படத்தை இயக்கும் பொறுப்பில் இருந்து சுந்தர் சி விலகிய நிலையில் பல இயக்குனர்களிடம் கதைக் கேட்டு வருகின்றனர். அந்த லிஸ்ட்டில் தற்போது ஆர் ஜே பாலாஜியும் இணைந்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. விரைவில் இது சம்மந்தமான சந்திப்பு ஆர் ஜே பாலாஜி மற்றும் ரஜினி இடையே நடக்கலாம் என சொல்லப்படுகிறது.

இந்நிலையில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஆர் ஜே பாலாஜி விஜய்க்காக ஒரு கதை எழுதி அவரிடம் அதை விவரித்தார். அந்த கதை பிடித்திருந்த போதும் விஜய்யால் அந்த கதையில் நடிக்க முடியவில்லை என ஆர் ஜே பாலாஜி பகிர்ந்திருந்தார். இந்நிலையில் இப்போது ரஜினிக்காக அந்த கதையைதான் பட்டி டிங்கரிங் பார்த்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வாட்ஸ் ஆப்பில் மோசடி… செல்ஃபோன் எண்ணைப் பகிர்ந்த உஷாராக்கிய ஸ்ரேயா!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos