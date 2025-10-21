முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






துல்கர் சல்மானின் ‘காந்தா’ படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

Advertiesment
துல்கர் சல்மான்

vinoth

, செவ்வாய், 21 அக்டோபர் 2025 (10:04 IST)
மலையாள சூப்பர் ஸ்டார் நடிகரான மம்மூட்டியின் மகனான துல்கர் சல்மான் நடிகராக அறிமுகமாகி அடுத்தடுத்து ஹிட்களைக் கொடுத்து முன்னணி நடிகராக வளர்ந்துள்ளார். மலையாளம் தாண்டியும் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிப் படங்களில் அவர் அடுத்தடுத்து நடித்து வருகிறார்.

சீதாராமம் படத்தின் வெற்றியின் மூலம் இந்தியா முழுவதும் அறியப்பட்ட நடிகரானார் துல்கர் சல்மான். அதனால் அவர் நடிக்கும் படங்கள் இப்போது தென்னிந்தியா முழுவதும் ரிலீஸாகின்றன.  கடந்த தீபாவளிக்கு அவர் நடிப்பில் உருவான ‘லக்கி பாஸ்கர்’ திரைப்படம் பேன் இந்தியா ஹிட்டானது.

இதையடுத்து துல்கர் சல்மானின் அடுத்த பேன் இந்தியா ரிலீஸாக ‘காந்தா’ திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது.  இந்த படம்1960 களில் சினிமாப் பின்னணியில் உருவாகும் ஒரு பீரியட் படமாக உருவாகி வருகிறது. செப்டம்பர் மாதம் இந்த படம் ரிலீஸாவதாக இருந்தது. ஆனால் துல்கர் சல்மான் தயாரித்து வெளியிட்ட லோகா படத்தின் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட்டால் இந்த படத்தின் ரிலீஸ் தள்ளிவைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் இப்போது நவம்பர் 14 ஆம் தேதி இந்த படம் ரிலீஸாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தை செல்வமணி செல்வராஜ் இயக்க, துல்கர் சல்மானே தயாரித்துள்ளார்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

என்னடா வார்த்தையே புரியல… இணையத்தில் ட்ரோல் ஆகும் கருப்பு முதல் சிங்கிள் பாடல்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos