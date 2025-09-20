முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
டாக்ஸிக் படத்தின் இறுதிகட்டத்தை நெருங்கிய படக்குழு!

யாஷ்

vinoth

, சனி, 20 செப்டம்பர் 2025 (10:44 IST)
யாஷ் நடிப்பில் கே ஜி எஃப் 2 ரிலிஸாகி மூன்று ஆண்டுகள் கழிந்த நிலையிலும் அவரின் அடுத்த படம் இன்னும் ரிலீஸாகவில்லை. அவர் இப்போது கீது மோகன்தாஸ் இயக்கும் ‘டாக்ஸிக்’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். கேவிஎன் புரொடக்‌ஷன் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு  கடந்த ஆண்டு பெங்களூருவில் தொடங்கியது.

இந்த படத்தில் யாஷின் சகோதரி வேடத்தில் நயன்தாரா நடித்து வருகிறார். யாஷின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு படத்தின் கிளிம்ப்ஸ் வீடியோ ஒன்று வெளியானது. அதில் யாஷ் கே ஜி எஃப் கெட்டப்பிலேயே பார் ஒன்றுக்குள் நடந்து செல்வது போலவும், பெண்களின் கவர்ச்சி நடனம் இடம்பெறுவது போலவும் உருவாக்கப்பட்டு இருந்தது. இந்த படம் 2026 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 19 ஆம் தேதி ரிலீஸாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கிடையில் படப்பிடிப்பின் போது இயக்குனர் கீது மோகன்தாஸுக்கு, யாஷுக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு எழுந்து சில காட்சிகளை யாஷே இயக்கியதாகவும் செய்திகள் வெளியாகின. இந்நிலையில் சமீபத்தில் மும்பையில் சில காட்சிகளைப் படக்குழு படமாக்கி முடித்துள்ளது. இம்மாத இறுதியில் மீண்டும் பெங்களூருவில் இறுதிகட்டப் படப்பிடிப்பு தொடங்கவுள்ள நிலையில் அதோடு முழு படப்பிடிப்பும் நிறைவடையும் என சொல்லப்படுகிறது.

