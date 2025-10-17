முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
எழுச்சி அடைந்த எதிர்நீச்சல்.. சிங்கப்பெண்ணுக்கு சறுக்கல்.. சிறகடிக்க ஆசைக்கு என்ன ஆச்சு.. டிஆர்பி தகவல்..!

எதிர்நீச்சல்

Mahendran

, வெள்ளி, 17 அக்டோபர் 2025 (16:17 IST)
தமிழ் தொலைக்காட்சித் தொடர்களின் இந்த வாரத்திற்கான டிஆர்பி பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது. இம்முறையும் சன் தொலைக்காட்சி தொடர்களே முதல் ஐந்து இடங்களை கைப்பற்றியுள்ளன. 
 
முதல் 10 இடங்களைப் பிடித்த தொடர்களின் டிஆர்பி விவரங்கள் இதோ:
 
1. மூன்று முடிச்சு (சன் டிவி): 10.11 டிஆர்பி புள்ளிகள் (முதலிடத்தைத் தக்கவைத்தது).
 
2. எதிர்நீச்சல் (சன் டிவி): 9.80 டிஆர்பி புள்ளிகள் (இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேற்றம்).
 
3. அன்னம், கயல், மருமகள் சங்கமம் (சன் டிவி): 9.76 டிஆர்பி புள்ளிகள் (சிறப்பு அத்தியாயங்கள் மூலம் மூன்றாம் இடம்).
 
4. சிங்கப் பெண்ணே (சன் டிவி): 9.58 டிஆர்பி புள்ளிகள் (நான்காம் இடத்திற்குச் சரிவு).
 
5. கயல் (சன் டிவி): 8.98 டிஆர்பி புள்ளிகள்.
 
6. மருமகள் (சன் டிவி): 8.55 டிஆர்பி புள்ளிகள்.
 
7. சிறகடிக்க ஆசை (விஜய் டிவி): 8.10 டிஆர்பி புள்ளிகள்.
 
8. அன்னம் (சன் டிவி): 7.87 டிஆர்பி புள்ளிகள்.
 
9. அய்யனார் துணை (விஜய் டிவி): 7.65 டிஆர்பி புள்ளிகள்.
 
10. ஹனுமான் (இதிகாசத் தொடர்): 6.41 டிஆர்பி புள்ளிகள்.
 
Edited by Mahendran
 

