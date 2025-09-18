முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தனுஷின் ‘இட்லி கடை’ படத்தின் டிரைலர் எப்போது?... வெளியான அறிவிப்பு!

தனுஷ்

vinoth

, வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025 (12:27 IST)
தனுஷ் தனது நான்காவது படமாக (இயக்குனராக) ‘இட்லி கடை’ படத்தை உருவாக்கியுள்ளார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் தேனி உள்ளிட்ட தனுஷின் சொந்த ஊர்ப் பகுதிகளில் தொடங்கி நடந்தது.  படத்தை டான் பிக்சர் தயாரிக்க, ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். ஒளிப்பதிவாளராக கிரண் கௌஷிக் பணியாற்றுகிறார்.

தனுஷின் வுண்டர்பார் பிலிம்ஸ் மற்றும் ஆகாஷ் பாஸ்கரனின் டான் பிக்சர்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரிக்கின்றன. இந்த படம் அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ளது. இதையடுத்து நேற்று படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடந்தது.

இந்நிலையில் படத்தின் டிரைலர் நாளை மறுநாள் செப்டம்பர் 20 ஆம் தேதி ரிலீஸாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை ரிலீசான பாடல்கள் மற்றும் போஸ்டர்கள் போன்றவை பெரிய எதிர்பார்ப்பைப் படத்தின் மேல் ஏற்படுத்தவில்லை. டிரைலராவது அந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்துமா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.
 

