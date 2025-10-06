முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
மூன்றே நாளில் மொத்தப் படப்பிடிப்பையும் முடித்த தனுஷ் படக்குழு!

தனுஷ்

vinoth

, திங்கள், 6 அக்டோபர் 2025 (08:47 IST)
அசோக் செல்வன் மற்றும் சரத்குமார் ஆகியோர் நடிப்பில் விக்னேஷ் ராஜா இயக்கிய திரைப்படம் போர்த் தொழில். இந்த படத்தின் வெற்றி காரணமாக கவனிக்கப்படும் இயக்குனராக மாறினார் விக்னேஷ் ராஜா. தற்போது தனது இரண்டாவது படமாக தனுஷை வைத்து ஒரு படம் இயக்கி வருகிறார்.

இந்த படத்தை வேல்ஸ் இண்டர்நேஷனல் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இந்த படம் கடந்த ஆண்டே அறிவிக்கப்பட்டும் தொடங்குவதில் தாமதம் ஆனது. இந்நிலையில் ஜூலை  11 ஆம் தேதி பூஜையோடு படப்பிடிப்பு தொடங்கியது. சென்னையில் சிலக் காட்சிகள் அரங்கம் அமைக்கப்பட்டு படமாக்கப்பட்டு பின்னர் முக்கியமானக் காட்சிகள் ராமநாதபுரத்தில் படமாக்கப்பட்டன.

தற்காலிகமாக இந்த படத்துக்கு ‘தனுஷ் 54’ என தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. கதாநாயகியாக மமிதா பைஜு நடிக்க, ஜி வி பிரகாஷ்குமார் இசையமைக்கிறார். இந்த படம் பற்றிப் பேசியுள்ள தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ் படப்பிடிப்பு முடிந்து பின்தயாரிப்புப் பணிகள் நடந்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளார். இந்த படம் அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் ரிலீஸாகலாம் என சொல்லப்படுகிறது.

மூன்று நாளில் 200 கோடி ரூபாய் வசூல்… அதகளம் செய்த ‘காந்தாரா 1’!

