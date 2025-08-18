நான்காம் நாளில் ‘கூலி’ படம் செய்த வசூல் எவ்வளவு?

இந்த ஆண்டின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் படமாக இருந்த ரஜினிகாந்த்- லோகேஷ் கனகராஜ் இணைந்து உருவான ‘கூலி’ படம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை உலகம் முழுவதும் ரிலீஸாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது. இந்த படத்தில் சத்யராஜ், நாகார்ஜுனா, சௌபின் சாஹிர், அமீர்கான், உபேந்திரா மற்றும் ஸ்ருதிஹாசன் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். அனிருத் இசையமைக்க, கிரிஷ் கங்காதரன் ஒளிப்பதிவு செய்ய சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது.
இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய அளவுக்கு ‘பில்டப்’ கொடுக்கப்பட்டு ரிலீஸான நிலையில் இன்று படம் வெளியான முதல் காட்சியிலேயே கலவையான விமர்சனங்களைப் பெறத் தொடங்கிவிட்டது. புதிதாக எதுவும் இல்லாமல் மசாலா படங்களுக்கே உரிய அதே டெம்ப்ளேட் திரைக்கதை, கதாநாயக வழிபாடு என அரைத்த மாவையே லோகேஷ் அரைத்துள்ளார் என ரசிகர்கள் விமர்சிக்கத் தொடங்கியுள்ளனர்.
கூலி படம் முதல் நாளில் இந்திய அளவில் 65 கோடி ரூபாயும், அடுத்த இரண்டு நாட்களில் முறையே 54 மற்றும் 39 கோடி ரூபாயும் இந்திய அளவில் வசூலித்தது. இந்நிலையில் நேற்று நான்காம் நாளான ஞாயிற்றுக் கிழமை 35 கோடி ரூபாய் வசூலித்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இதன் மூலம் நான்கே நாட்களில் இந்தியாவில் மட்டும் 200 கோடி ரூபாய் வசூலை நெருங்கியுள்ளது.