''கேப்டன் மில்லர்'' டீசர் அப்டேட்...படக்குழு அறிவிப்பு

கேப்டன் மில்லர் படடத்தின் ஓவர்சீஸ் உரிமையை லைகா கைப்பற்றியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

The #CaptainMiller Teaser will now play across major foreign Countries in all Indian movies from October 19th