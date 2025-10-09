முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
பாசிட்டிவ் விமர்சனங்களைப் பெற்ற ‘பாம்’ படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ்!

அர்ஜுன் தாஸ்

vinoth

, வியாழன், 9 அக்டோபர் 2025 (15:10 IST)
சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் படத்தின் மூலம் கவனம் ஈர்த்தவர் இயக்குனர் விஷால் வெங்கட். இதையடுத்து அவர் தன்னுடைய அடுத்த படமாக ‘பாம்’ என்ற பெயரில் ஒரு படத்தை இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தில் அர்ஜுன் தாஸ், சிங்கம் புலி, காளி வெங்கட் உள்ளிட்டவர்கள் நடித்துள்ளனர். டி இமான் இசையமைத்துள்ளார்.

ஒரு ஊருக்குள் மூட நம்பிக்கைகளால் பிரச்சனை ஏற்பட அது சம்மந்தமாக ஊரே இரண்டாகப் பிரிந்துகிடக்க, அவர்களை ஒன்றுசேர்க்க போராடும் இரண்டு நண்பர்களைப் பற்றிய கதையாக பாம் உருவாகியுள்ளது. இந்த படம் கடந்த மாதம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்றது. ஆனாலும் வசூல் ரீதியாக வெற்றி பெறவில்லை.

இந்நிலையில் நாளை முதல் இந்த படம் ஆஹா தமிழ் ஓடிடியில் ஸ்ட்ரீம் ஆகவுள்ளது. ஓடிடியிலாவது ரசிகர்களின் வரவேற்பைப் பெறுமா என்று ஆவல் எழுந்துள்ளது.

