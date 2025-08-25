முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
விஜய்யைத் தொடர்ந்து சிவகார்த்திகேயன் படத்திலும் அதை செய்திருக்கிறேன்… முருகதாஸின் செண்ட்டிமெண்ட் பலன் கொடுக்குமா?

சிவகார்த்திகேயன்

vinoth

, திங்கள், 25 ஆகஸ்ட் 2025 (15:48 IST)
அமரன் படத்தின் இமாலய வெற்றியை அடுத்து சிவகார்த்திகேயன் ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் ‘மதராஸி’ படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். சிவகார்த்திகேயனுடன் ருக்மிணி வசந்த், வித்யுத் ஜமால் மற்றும் பிஜு மேனன் ஆகியோர் நடிக்கும் இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் முடிந்து ரிலீஸ் வேலைகள் நடந்து வருகின்றன. படம் செப்டம்பர் 5 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ளது. இதற்காகப் படத்தை ப்ரமோட் செய்யும் பணிகளில் முருகதாஸ் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

சிவகார்த்திகேயனின் முந்தைய படமான ‘அமரன்’ மிகப்பெரிய வெற்றிப்படமாக அமைந்தது. இதனால் ‘மதராஸி’ படத்தின் வியாபாரத்தில் பலன் கிடைத்துள்ளது. நேற்று இந்த படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னையில் உள்ள ஒரு தனியார் கல்லூரியில் நடந்தது.

அப்போது பேசிய இயக்குனர் முருகதாஸ் “விஜய் சாரோடு நான் இணைந்து பணியாற்றிய மூன்று படங்களிலும் ஒரு சிறு வேடத்தில் நடித்திருப்பேன். அதே போல இப்போது சிவகார்த்திகேயன் படத்திலும் நடித்துள்ளேன்.” எனக் கூறியுள்ளார்.

