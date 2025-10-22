முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






யுவன் ஷங்கர் ராஜாவைப் பிரியும் வெங்கட்பிரபு… சிவகார்த்திகேயன் படத்துக்கு இவர்தான் இசையா?

Advertiesment
சிவகார்த்திகேயன்

vinoth

, புதன், 22 அக்டோபர் 2025 (10:28 IST)
வெங்கட்பிரபு இயக்கத்தில் விஜய்யின் நடிப்பில் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ரிலீஸான கோட் திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் வசூல் ரீதியாக வெற்றி பெற்று 455 கோடி ரூபாய் வசூலித்தது. இதையடுத்து வெங்கட்பிரபு அடுத்து யாரை வைத்து இயக்கப் போகிறார் என்ற கேள்வி எழுந்தது.

ஆனால் இதுவரை அது சம்மந்தமாக எந்த அறிவிப்பும் வெளியாகாமல் இருந்தது. தற்போது அவரின் அடுத்தப் படம் பற்றி ஒரு தகவல் வெளியாகியுள்ளது. வெங்கட் பிரபு அடுத்து சிவகார்த்திகேயனை வைத்து ஒரு படத்தை இயக்க, அந்த படத்தை சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் தயாரிக்க உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் டிசம்பர் மாதவாக்கில் தொடங்கவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்நிலையில் இந்த படத்துக்கு அனிருத் இசையமைக்கவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. வழக்கமாக வெங்கட்பிரபு இயக்கும் படங்களுக்கு யுவன் அல்லது பிரேம்ஜி ஆகிய இருவரில் ஒருவர்தான் இசையமைப்பார்கள். ஆனால் இப்போது முதல் முறையாக இந்த படத்துக்கு அனிருத் இசையமைக்கவுள்ளார். சிவகார்த்திகேயனின் அழுத்தத்தால் இந்த படத்திற்குள் அனிருத் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

என் ஜூஸ்ஸையே குறை சொல்றீங்களா? வன்முறையில் இறங்கிய ஆதிரை, கலையரசன்! Biggboss Season 9!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos