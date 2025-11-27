முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நடிகை சம்யுக்தாவுக்கு 2வ்து திருமணம்.. மணமகன் கிரிக்கெட் குடும்பத்தை சேர்ந்தவரா?

Advertiesment
சம்யுக்தா சண்முகநாதன்

Mahendran

, வியாழன், 27 நவம்பர் 2025 (14:17 IST)
நடிகை சம்யுக்தா சண்முகநாதன், இன்று  மறுமணம் செய்துகொண்டார். 'வாரிசு', 'துக்ளக் தர்பார்' உள்ளிட்ட படங்களில் இவர் குறிப்பிடத்தக்க கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்.
 
முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் புகழ்பெற்ற வீரர் ஸ்ரீகாந்த்தின் மகனான அனிருதா ஸ்ரீகாந்த் என்பவரை சம்யுக்தா திருமணம் செய்துகொண்டார்.
 
நடிகை சம்யுக்தா ஏற்கனவே விவாகரத்து பெற்று ஒரு மகனுடன் இருக்கிறார். இதேபோல், மணமகன் அனிருதா ஸ்ரீகாந்த்தும் விவாகரத்து பெற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
மிகவும் நெருங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் மட்டுமே இந்த திருமண விழாவில் கலந்துகொண்டதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
திரைப்படங்கள் மட்டுமல்லாமல், தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் விளம்பர மாடலாகவும் நடிகை சம்யுக்தா சண்முகநாதன் அறியப்படுகிறார். இவர் இதுவரை 'மதராஸ் மாஃபியா கம்பெனி' உட்படப் பத்து திரைப்படங்களுக்கும் மேலாக நடித்துள்ளார்.

Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அவர் என் எல்லாமும்: இந்த வெற்றிடம் வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்கும்: கணவர் தர்மேந்திரா குறித்து ஹேமாமாலினி!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos