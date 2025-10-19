முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






எனக்கு விருது கொடுத்தால் அதை குப்பை தொட்டியில் போட்டுவிடுவேன்: விஷால்

Advertiesment
விஷால்

Siva

, ஞாயிறு, 19 அக்டோபர் 2025 (14:38 IST)
நடிகர் விஷால் விருதுகள் வழங்கும் நடைமுறையே "பைத்தியக்காரத்தனம்" என்று கடுமையாக சாடியிருப்பது திரையுலகில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சமீபத்தில் ஊடகம் ஒன்றில் அளித்த பேட்டியில் அவர் இதுகுறித்து கூறியதாவது:
 
"விருதுகள் மீது எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. நான்கு பேர் ஒரு அறையில் அமர்ந்துகொண்டு, ஏழு கோடி மக்களுக்கு பிடித்த விஷயங்களை எது என்று தீர்மானிக்கிறார்கள். அப்படி சொல்வதற்கு அவர்கள் என்ன பெரிய மேதாவிகளா?
 
இதில் நான் தேசிய விருதையும் சேர்த்துத்தான் சொல்கிறேன். விருதுகளுக்கு கமிட்டிகள் உள்ளன. ஆனால், உண்மையான மதிப்பீட்டிற்குக் மக்கள் மத்தியில் சர்வே எடுக்கப்பட வேண்டும்
 
ஒருவேளை எனக்கு விருது அறிவிக்கப்பட்டால், நான் அந்த விருதை குப்பை தொட்டியில் போட்டுவிடுவேன். அது தங்கமாக இருந்தால், அதை விற்று அன்னதானத்திற்கு கொடுத்துவிடுவேன்."
 
"எனக்கு விருது கொடுத்துவிடாதீர்கள். அதற்கு தகுதியான மற்ற சிறந்த கலைஞர்களுக்குக் கொடுங்கள்" என்று தான் சொல்லிவிடுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தமிழ் சினிமாவின் கலெக்‌ஷன் ஸ்டார் ப்ரதீப்! Dude படத்தின் 2 நாள் வசூல் நிலவரம்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos