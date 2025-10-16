முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நடிகை காஜல் அகர்வால் மருத்துவமனையில் அனுமதியா? என்ன நடந்தது?

Advertiesment
காஜல் அகர்வால்

Mahendran

, வியாழன், 16 அக்டோபர் 2025 (15:37 IST)
நடிகை காஜல் அகர்வால் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறும் புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி, ரசிகர்கள் மத்தியில் கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.
 
2010 முதல் 2016 வரை விஜய், அஜித் போன்ற நட்சத்திரங்களுடன் நடித்த காஜல், திருமணம் முடிந்த பின்னர் நடிப்பதை குறைத்து கொண்டார்.
 
இந்நிலையில், அவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை எடுக்கும் புகைப்படத்தை தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டார். இதனால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
 
திரைத்துறையில் மீண்டும் முன்னணி நாயகியாக நிலைபெறும் நோக்கில், காஜல் அகர்வால் தனது இளமை தோற்றத்தை புதுப்பித்துக் கொள்ளும் 'டீ-ஏஜிங்' சிகிச்சையை மேற்கொண்டுள்ளதாக தற்போது தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இது ஒரு அழகு சார்ந்த சிகிச்சை என்றாலும் இதனை காஜல் அகர்வால் உறுதி செய்யவில்லை.
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கார் ரேஸ் சீசன் முடிந்தது! மீண்டும் சினிமாவுக்கு திரும்பும் AK! - கொண்டாட்டத்தில் ரசிகர்கள்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos