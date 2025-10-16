நடிகை காஜல் அகர்வால் மருத்துவமனையில் அனுமதியா? என்ன நடந்தது?

நடிகை காஜல் அகர்வால் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறும் புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி, ரசிகர்கள் மத்தியில் கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.
2010 முதல் 2016 வரை விஜய், அஜித் போன்ற நட்சத்திரங்களுடன் நடித்த காஜல், திருமணம் முடிந்த பின்னர் நடிப்பதை குறைத்து கொண்டார்.
இந்நிலையில், அவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை எடுக்கும் புகைப்படத்தை தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டார். இதனால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
திரைத்துறையில் மீண்டும் முன்னணி நாயகியாக நிலைபெறும் நோக்கில், காஜல் அகர்வால் தனது இளமை தோற்றத்தை புதுப்பித்துக் கொள்ளும் 'டீ-ஏஜிங்' சிகிச்சையை மேற்கொண்டுள்ளதாக தற்போது தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இது ஒரு அழகு சார்ந்த சிகிச்சை என்றாலும் இதனை காஜல் அகர்வால் உறுதி செய்யவில்லை.