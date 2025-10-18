முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தீபாவளி ரேஸில் முந்தியது யார்? டியூட், பைசன், டீசல் முதல் நாள் வசூல் விவரங்கள்..!

Advertiesment
டியூட் திரைப்படம்

Mahendran

, சனி, 18 அக்டோபர் 2025 (14:32 IST)
தீபாவளியை முன்னிட்டு வெளியான மூன்று தமிழ்த் திரைப்படங்களின் முதல் நாள் வசூல் விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன.
 
பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்த 'டியூட்' திரைப்படம், மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துருவ் விக்ரம் நடித்த 'பைசன் காளமாடன்', மற்றும் ஹரிஷ் கல்யாண் நடித்த 'டீசல்' ஆகிய படங்களை விஞ்சி, பாக்ஸ் ஆபிஸ் போட்டியில் முன்னிலை வகிக்கிறது.
 
முதல் நாள் வசூல் விவரம் 
 
 
டியூட்முதல் நாள் வசூல் ரூ.11 கோடி (தமிழில் ரூ.7 கோடி)
 
பைசன் காளமாடன் முதல் நாள் வசூல் ரூ. 2.30 கோடி
 
டீசல் முதல் நாள் வசூல் ரூ.40 லட்சம்
 
கீர்த்தீஸ்வ்ரன் இயக்கத்தில் வெளியான 'டியூட்' திரைப்படம், தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. 'லவ் டுடே', 'டிராகன்' படங்களுக்கு பிறகு, பிரதீப் ரங்கநாதன் 'டியூட்' மூலம் ஹாட்ரிக் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளதாக ரசிகர்கள் பாராட்டி வருகின்றனர். 
 
முன்னணி நடிகர்களின் படங்கள் வெளியாகாததால், இளம் நடிகர்களின் படங்களுக்கு கிடைத்த வரவேற்பில் 'டியூட்' திரைப்படம் வசூலில் ஆதிக்கம் செலுத்தி, தீபாவளி வெற்றியாளராக உருவெடுத்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சமந்தா, தமன்னா பெயரில் போலி வாக்காளர் பட்டியல்: ஹைதராபாத்தில் பரபரப்பு - காவல்துறை வழக்குப்பதிவு

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos