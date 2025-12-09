முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






16 வருடங்களுக்கு பின் உருவாகும் '3 இடியட்ஸ் 2'.. அமீர்கான், கரீனா கபூர், மாதவன் நடிக்கிறார்களா?

Advertiesment
அமீர் கான்

Siva

, செவ்வாய், 9 டிசம்பர் 2025 (17:55 IST)
திரைப்பட தயாரிப்பாளர் ராஜ்குமார் ஹிரானி மற்றும் நடிகர் அமீர் கான் ஆகியோர் இணைந்து தயாரிப்பதாக அறிவித்த தாதா சாகேப் பால்கே வாழ்க்கை வரலாற்று படத்தின் பணிகளை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்துள்ளனர். கதை திருப்தி அளிக்காததால், இருவரும் தற்போது தங்களுடைய கவனத்தை பிரபலமான படமான '3 இடியட்ஸ்' திரைப்படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தின் மீது திருப்பியுள்ளனர்.
 
'3 இடியட்ஸ் 2' படத்தின் கதையை ராஜ்குமார் ஹிரானி இறுதி செய்துவிட்டதாகவும், இதில் அமீர் கான், கரீனா கபூர், மாதவன், ஷர்மன் ஜோஷி உள்ளிட்ட நான்கு முக்கிய நடிகர்களும் மீண்டும் நடிக்கவுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. முதல் பாகத்தின் கிளைமாக்ஸுக்கு பிறகு 15 ஆண்டுகள் கழித்து நடப்பதாக இந்த கதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இரண்டாம் பாகத்தின் கதை, முதல் பாகத்தைப் போலவே வேடிக்கையாகவும், உணர்வுபூர்வமாகவும், அர்த்தமுள்ளதாகவும் இருக்கும் என்று படக்குழு நம்புவதாக கூறப்படுகிறது. 
 
மேலும், ஹிரானி தனது பிரபல படமான 'முன்னா பாய்' திரைப்படத்தின் மூன்றாம் பாகத்திற்கான கதையிலும் தற்போது தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பிக் பாஸ் சீசன் 8 போட்டியாளர்கள் மீண்டும் சந்திப்பு: என்றும் தொடரும் நட்பு!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos