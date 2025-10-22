முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பாசமலர்கள் பாரு - திவாகர் இடையே வெடித்த மோதல்! பிக்பாஸில் திடீர் திருப்பம்! Biggboss season 9 Tamil

Advertiesment
Paaru diwakar fight

Prasanth K

, புதன், 22 அக்டோபர் 2025 (13:21 IST)

பிக்பாஸ் 9வது சீசனின் பரபரப்பான மூன்றாவது வாரத்தில் பாசமலர்களாக சுற்றித் திரிந்த விஜே பார்வதி - வாட்டர்மெலன் திவாகர் இடையே மோதல் முற்றியுள்ளது.

 

ஜூஸ் மேக்கிங் டாஸ்க்கில் மற்ற ஹவுஸ்மேட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து வாட்டர்மெலன் திவாகர், பார்வதி, வியன்னாவை டார்கெட் செய்தனர். அதில் திவாகர் அதை கேஷுவலாக எடுத்துக் கொண்டாலும், பார்வதி தன்னை டார்கெட் செய்து குவாலிட்டி செக்கருக்கு தள்ளிவிட்டதாக கூறி வந்தார்.

 

நேற்று நடந்த ஜூஸ் மேக்கிங் டாஸ்க்கிலேயே பலரது ஜூஸ் பாட்டில்களை பாரு - திவாகர் குவாலிட்டி செக் செய்து தரமற்றது என நீக்கினார்கள். இந்நிலையில் இன்று ஜூஸ் டாஸ்க் தொடரும் நிலையில் ஏற்கனவே ஜூஸ் கடைக்காரர்களாக இருக்கும் லக்ஸரி ஹவுஸை சேர்ந்த ஆதிரை, எஃப் ஜே உள்ளிட்டோர் குவாலிட்டி செக்கர்களிடம் வாக்குவாதம் செய்து வந்தனர்.

 

இந்நிலையில் தற்போதைய இரண்டாவது ப்ரோமோவில் வாட்டர்மெலன் ஸ்டார் - பாரு இடையே மோதல் வெடித்துள்ளது. ஹவுஸ்மேட்ஸுக்கு சாதகமாக திவாகர் பேசுவதாக பாரு குற்றம் சாட்டி கோபமாக செல்கிறார். திவாகர் சமாதானப்படுத்த முயன்றபோதும் அவர் தேவையற்ற வார்த்தைகளை பேச இதனால் திவாகரும் கோபப்பட பிரச்சினை பெரிதாக வெடித்துள்ளது,

 

இத்தனை நாளும் அனைத்து ஹவுஸ்மேட்ஸும் பாருவுக்கு எதிராக நின்றபோதும் கூட ஸ்வீட் சாப்பிட்டுக்கொண்டே ஸ்வீட்டாக ஆறுதல் சொல்லி வந்தவர் வாட்டர்மெலன் திவாகர். அண்ணன் அண்ணன் என்று பாருவும் அவரிடம் க்ளோஸாக இருந்தார். அப்படியாக பாசமலர்களாக பிக்பாஸ் வீட்டில் சுற்றித் திரிந்த இவர்களிடையே மோதல் எழுந்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

காதல் தோல்வியில் பெண்களின் வலி தெரிவதில்லை… ராஷ்மிகா மந்தனா கருத்து!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos