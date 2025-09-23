முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
அவுட்டே இல்லை, நடுவர் முடிவு தவறு.. புலம்பும் பாகிஸ்தான் முன்னாள் வீரர்கள்..!

கிரிக்கெட்

Siva

, செவ்வாய், 23 செப்டம்பர் 2025 (07:55 IST)
ஆசிய கோப்பை சூப்பர் 4 சுற்றில் இந்தியாவுக்கு எதிராக துபாயில் நடந்த போட்டியில், பாகிஸ்தான் வீரர் ஃபகார் ஜமான் அவுட் செய்யப்பட்ட விவகாரம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. முன்னாள் பாகிஸ்தான் கேப்டன் ஷாஹித் அப்ரிடி, ஃபகார் ஜமானை அவுட் என்று அறிவித்த மூன்றாவது நடுவர் குறித்து, "அவர் ஐபிஎல் போட்டியில் நடுவராக இருக்க வேண்டும்" என்று கூறி பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார்.
 
ஃபகார் ஜமான், இந்திய அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 15 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். பந்து விக்கெட் கீப்பர் சஞ்சு சாம்சனிடம் கேட்ச் ஆனதா என்பது குறித்து சந்தேகம் எழுந்ததால், இந்த முடிவு மூன்றாவது நடுவரிடம் அனுப்பப்பட்டது. பல கோணங்களில் ஆராய்ந்த மூன்றாவது நடுவர், சாம்சன் பந்தை நேர்த்தியாக பிடித்ததற்கான உறுதியான ஆதாரம் இருப்பதாக கூறி, ஃபகார் ஜமானை அவுட் என அறிவித்தார். ஆனால், இந்த முடிவை பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வட்டாரத்தினர் ஏற்கவில்லை.
 
நடுவர் முடிவில் பாரபட்சம் இருப்பதாக குற்றம் சாட்டிய அப்ரிடி, அவர் ஐபிஎல் போட்டியில் நடுவராக இருக்க வேண்டியவர் என்று சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கூறினார். அதேபோல் முகமது யூசுப் இதுகுறித்து கூறுகையில், ‘நடுவர்கள் அனைத்து கோணங்களையும் பார்க்கவில்லை. அவர்கள் பல கோணங்களை சரிபார்க்கவில்லை. ஃபகார், பும்ராவின் பந்துகளையே எளிதாக எதிர்கொண்டு மூன்று பவுண்டரிகளை அடித்திருந்தார். அவரது விக்கெட் இந்தியாவுக்கு மிகவும் முக்கியமானது" என்று கூறினார்.
 
ஷோயப் அக்தர்: ஷோயப் அக்தரும் நடுவரின் முடிவில் அதிருப்தி தெரிவித்தார். "ஃபகார் அவுட் இல்லை. 26 கேமராக்கள் இருந்தும், மூன்றாவது நடுவர் ஏன் இரண்டு கோணங்களை மட்டும் பார்த்தார்? ஃபகார் களத்தில் இருந்திருந்தால், ஆட்டத்தின் போக்கு மாறியிருக்கும்" என்று அவர் கூறினார்.
 
போட்டி முடிந்த பிறகு நடந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய பாகிஸ்தான் கேப்டன் சல்மான் அகா, பந்து விக்கெட் கீப்பரின் கைகளுக்கு செல்வதற்கு முன் தரையில் பட்டதாக தான் உணர்ந்ததாக கூறினார். "முடிவைப் பற்றி எனக்குத் தெரியாது. அது நடுவரின் வேலை. நடுவர்கள் தவறு செய்யலாம், அதில் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஆனால், பந்து விக்கெட் கீப்பரை அடைவதற்கு முன் தரையில் பட்டது போலத் தெரிந்தது" என்று சல்மான் கூறினார்.
 
