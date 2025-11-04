முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் ஆசியா கோப்பை: இந்திய ஏ அணியில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி.. கேப்டன் யார்?

Advertiesment
ஜிதேஷ் ஷர்மா

Mahendran

, செவ்வாய், 4 நவம்பர் 2025 (17:10 IST)
கத்தாரின் தோஹாவில் நவம்பர் 14-ஆம் தேதி தொடங்கவிருக்கும் 'ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் ஆசியா கோப்பை' கிரிக்கெட் தொடருக்கான 15 பேர் கொண்ட இந்திய 'ஏ' அணியை பி.சி.சி.ஐ. அறிவித்துள்ளது.
 
அனுபவம் வாய்ந்த விக்கெட் கீப்பர்-பேட்ஸ்மேன் ஜிதேஷ் ஷர்மா கேப்டனாகவும், ஆல்-ரவுண்டர் நமன் தீர் துணை கேப்டனாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஐ.பி.எல். மற்றும் உள்ளூர் தொடர்களில் அசத்திய பிரியான்ஷ் ஆர்யா, ரமந்தீப் சிங் போன்ற இளம் வீரர்கள் அணியில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
 
குறிப்பாக, 14 வயதான வைபவ் சூர்யவன்ஷி அணியில் இருப்பது கவனத்தை ஈர்க்கிறது.
 
இந்தத் தொடருக்கான வயது வரம்பு 23-லிருந்து மாற்றப்பட்டு, அணியில் உள்ள எட்டு வீரர்கள் 25 முதல் 28 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் ஆவர்.
 
இந்தியா 'ஏ' அணி, குரூப் 'பி' பிரிவில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம், பாகிஸ்தான் 'ஏ' மற்றும் ஓமன் ஆகியவற்றுடன் மோதுகிறது. இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டி நவம்பர் 16-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பிக் பாஷ் லீக் தொடரில் இருந்து ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் விலகல்! என்ன காரணம்?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos