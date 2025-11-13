முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மூன்று ஆண்டுக்கு பின் மீண்டும் ஐபிஎல்-க்கு திரும்பும் வாட்சன்.. எந்த அணியின் பயிற்சியாளர்?

Advertiesment
ஐபிஎல் 2026

Mahendran

, வியாழன், 13 நவம்பர் 2025 (15:05 IST)
மூன்று முறை ஐ.பி.எல். கோப்பையை வென்ற கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி, 2026 சீசனுக்காக ஆஸ்திரேலிய முன்னாள் ஆல்-ரவுண்டர் ஷேன் வாட்சனை புதிய உதவி பயிற்சியாளராக நியமித்துள்ளது. மூன்று ஆண்டுகள் இடைவெளிக்கு பிறகு ஐ.பி.எல். பயிற்சி பணிக்குத் திரும்பும் வாட்சன், இதற்கு முன் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியில் இதே பொறுப்பை வகித்துள்ளார்.
 
வாட்சன், தலைமைப் பயிற்சியாளர் அபிஷேக் நாயருடன் இணைந்து செயல்படுவார். முன்னாள் வீரர் டுவைன் பிராவோ தொடர்ந்து அணியின் மெண்டராக பணியாற்றுவார்.
 
2025 சீசனில் எட்டாவது இடத்தை பிடித்த கே.கே.ஆர்., வாட்சனின் உலகத்தரம் வாய்ந்த டி20 அனுபவத்தின் மூலம் அணியின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தி மீண்டும் கோப்பையை வெல்லும் என்று நம்புகிறது.
 
கே.கே.ஆர். தலைமை செயல் அதிகாரி வெங்கடேஷ் மைசூர், வாட்சனின் நியமனம் அணிக்கு கூடுதல் மதிப்பை தரும் என்று மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார். வாட்சனும், கே.கே.ஆர். அணியில் இணைவது ஒரு பெரிய கவுரவம் என்றும், அணிக்கு மேலும் ஒரு கோப்பையை பெற்றுத் தர ஆர்வமாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஐபிஎல் 2026 சீசனில் RCB அணிக்கு வேறு home மைதானமா?... பரவும் தகவல்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos