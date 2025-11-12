முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஜடேஜா சம்மதித்தால் மட்டுமே அணி மாற்றப்படுவார்: ஐபிஎல் 2026 புதிய விதிகள்..!

ஐபிஎல்

Siva

, புதன், 12 நவம்பர் 2025 (17:37 IST)
ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்திற்கு முன்னதாக வீரர்களை பரிமாற்றம் செய்வதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், BCCI வெளியிட்டுள்ள வர்த்தக விதிகள் வீரரின் சம்மதத்தை முக்கியமாக்குகின்றன. உதாரணமாக, ஒரு வீரர் மற்றொரு அணிக்கு செல்ல விரும்பவில்லை என்றால், அவர் கட்டாயப்படுத்தப்பட மாட்டார்.
 
வர்த்தகம் செய்யப்பட, வீரர் அதிகாரப்பூர்வ சம்மத படிவத்தில் கட்டாயம் கையெழுத்திட வேண்டும்.
 
வர்த்தக சாளரம் ஐபிஎல் சீசன் முடிந்து, ஏலத்திற்கு ஒரு வாரம் முன்பு வரை திறந்திருக்கும்.
 
ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திற்கும் BCCI-இன் அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் தேவை. விதிகள் மீறப்பட்டால், BCCI வர்த்தகத்தை ரத்து செய்யும் அதிகாரம் கொண்டது.
 
வெளிநாட்டு வீரர்கள் தங்கள் சொந்த நாட்டு வாரியத்தின் தடையில்லா சான்றிதழை பெற வேண்டும்.
 
புதிய அணி அதிக சம்பளம் வழங்கினால், அந்த கூடுதல் தொகை வீரர் மற்றும் விற்கும் அணிக்கு இடையே பகிரப்படும். சம்பளம் குறைக்கப்பட்டால், வீரர் எழுத்துப்பூர்வமாக சம்மதிக்க வேண்டும்.
 
ஒரு வீரர் ஒரு சீசனில் ஒரு முறை மட்டுமே வர்த்தகம் செய்ய முடியும்.
 
இந்த விதிகள், வர்த்தக நடைமுறையில் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்கின்றன.
 
 
Edited by Siva
 

