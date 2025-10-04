முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அகமதாபாத் டெஸ்ட்.. இந்தியா இன்னிங்ஸ் வெற்றி.. சதம் மற்றும் 4 விக்கெட் எடுத்த ஜடேஜா ஆட்டநாயகன்..!

Advertiesment
இந்தியா

Mahendran

, சனி, 4 அக்டோபர் 2025 (14:26 IST)
இந்தியா மற்றும் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிகளுக்கிடையே அகமதாபாத்தில் நடந்த டெஸ்ட் போட்டியில், இந்திய அணி இன்னிங்ஸ் வெற்றி பெற்றதை அடுத்து, அணிக்கு வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.
 
அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி தொடங்கிய இந்த டெஸ்ட் போட்டியில், முதலில் பேட்டிங் செய்த மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி 162 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. இதை தொடர்ந்து, இந்திய அணி 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 448 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் டிக்ளேர் செய்தது.
 
இதனை தொடர்ந்து, மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடங்கி, வெறும் 146 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இதன் மூலம், இந்திய அணி ஒரு இன்னிங்ஸ் மற்றும் 140 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
 
இந்தியா சார்பில் மிக அபாரமாக பந்து வீசிய ரவீந்திர ஜடேஜா, இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியதோடு, முதல் இன்னிங்ஸில் சதமும் அடித்ததால், அவருக்கு ஆட்டநாயகன் விருது வழங்கப்பட்டது.
 
முதல் டெஸ்ட் போட்டி 3 நாட்கள்கூட முழுமையாக நடைபெறாத நிலையில் முடிவடைந்தது ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றமாக இருந்தாலும், இந்திய அணியின் இந்த அபாரமான வெற்றி ரசிகர்களுக்கு உற்சாகத்தை கொடுத்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வீரருக்கு திடீர் உடல்நலக்கோளாறு.. கான்பூர் மருத்துவமனையில் அனுமதி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos