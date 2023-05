ரொம்ப ஓவரா பண்ணிட்டோம்.. மன்னிச்சிடுங்க! – ஜடேஜாவிடம் மன்னிப்பு கேட்ட சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்!

சிஎஸ்கே ஆல்ரவுண்டரான ரவீந்திர ஜடேஜா நேற்றைய போட்டியில் 16 பந்துகளில் 22 ரன்களை பெற்றதுடன், பவுலிங்கிலும் சிறப்பாக செயல்பட்டு ஷனாகா, டேவிட் மில்லரின் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அணியின் வெற்றிக்கு சாதகமாக செயல்பட்டார். ஜடேஜாவின் ஆட்டத்தை பாராட்டி அவருக்கு அப்ஸ்டாக்ஸ் Most Valuable asset of the match (இந்த போட்டியின் மதிப்புமிக்க சொத்து) என்ற விருதை வழங்கியது.