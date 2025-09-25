இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டியில் பிரச்சனை.. இரு அணிகளும் மாறி மாறி ஐசிசியில் புகார்!

ஆசிய கோப்பை சூப்பர் 4 போட்டியில் இந்திய வீரர்களுக்கு எதிராக பாகிஸ்தான் வீரர்கள் ஹாரிஸ் ரவுஃப் மற்றும் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் ஆகியோர் ஆத்திரமூட்டும் செய்கைகளில் ஈடுபட்டதாக கூறி, பிசிசிஐ ஐசிசியில் அதிகாரபூர்வமாக புகார் அளித்துள்ளது. மறுபுறம், இந்திய கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் மீது பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியமும் புகார் அளித்துள்ளதால் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது.
செப்டம்பர் 21-ஆம் தேதி நடைபெற்ற போட்டியில், ரவுஃப் விமானம் கீழே விழுவது போன்ற சைகையை செய்ததாக கூறப்படுகிறது. 2022-ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பையில் கோலி அடித்த சிக்ஸர்களை இந்திய ரசிகர்கள் நினைவுபடுத்தியபோது, அதற்கு பதிலடியாக ரவுஃப் இவ்வாறு நடந்து கொண்டதாக புகார் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மற்றொரு வீரரான ஃபர்ஹான் துப்பாக்கியால் சுடுவது போல பேட்டை வைத்து சைகை செய்ததும் பரவலாக விமர்சிக்கப்பட்டது.
பஹல்காம் தாக்குதல் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தும், தனது அணியின் வெற்றியை இந்திய ராணுவ வீரர்களுக்கு அர்ப்பணித்தும் சூர்யகுமார் யாதவ் பேசியது "அரசியல்" ரீதியானது என்று பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் புகார் அளித்துள்ளது. இந்த விவகாரம் குறித்து ஐசிசி விசாரணை நடத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஐசிசி நடத்தை விதிமுறைகளின்படி, ரவுஃப் மற்றும் ஃபர்ஹான் ஆகிய இருவரும் தங்கள் செய்கைகளுக்கு விளக்கம் அளிக்க வேண்டும். இல்லையெனில், அவர்களுக்கு தண்டனை விதிக்கப்படலாம். இரு நாடுகளுக்கும் இடையே உள்ள இந்த மோதல், ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் தலைவர் மோஷின் நக்வியின் நடத்தை குறித்தும் கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.