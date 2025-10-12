முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இனி பள்ளிகளில் ஆன்லைன் முறையில் கட்டண வசூல்? - மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்!

Advertiesment
Payment Apps

Prasanth K

, ஞாயிறு, 12 அக்டோபர் 2025 (11:05 IST)

இந்தியா முழுவதும் பள்ளிகளில் டிஜிட்டல் முறையில் கட்டணம் வசூலிக்கும் முறையை கொண்டு வர மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.

 

டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனை முறையை நாடு முழுவதும் மத்திய அரசு ஊக்குவித்து வருகிறது. இந்தியாவில் பல அரசு, தனியார் பள்ளிகள் செயல்பட்டு வரும் நிலையில் அவற்றில் பயிலும் மாணவர்களுக்கான கல்வி கட்டணம் நேரடியாக பணமாகவே வசூல் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

 

இந்நிலையில், பள்ளிகளில் கல்வி கட்டணத்தை டிஜிட்டல் முறையில் வசூலிக்க ஊக்குவிக்க மாநில அரசுகளை மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது. இந்த செயல்பாடு மூலம் மாணவர்களிடம் எவ்வளவு கட்டணம் பள்ளிகள் வசூலிக்கின்றன என்பது குறித்த வெளிப்படைத்தன்மை கிடைக்கும் எனவும், மேலும், பெற்றோர்கள் பள்ளிகளுக்கு அலைய வேண்டியது இல்லாமல் வீட்டில் இருந்தபடியே கல்வி கட்டணங்களை செலுத்தவும், டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனையை ஊக்குவிக்கவும் உதவும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

 

 


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

முதல் மனைவிக்கு சொத்தை எழுதி வைத்த கணவன்! கூலிப்படை ஏவிக் கொன்ற இரண்டாவது மனைவி!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos