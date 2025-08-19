முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கோயம்பேடு - பட்டாபிராம் மெட்ரோ வழித்தடம்: தமிழக அரசு நிதி ஒதுக்கீடு!

Advertiesment
சென்னை மெட்ரோ

Mahendran

, செவ்வாய், 19 ஆகஸ்ட் 2025 (12:12 IST)
சென்னையில் மெட்ரோ ரயில் சேவையை விரிவுபடுத்தும் வகையில், கோயம்பேடு முதல் பட்டாபிராம் வரையிலான புதிய வழித்தடத்திற்கு தமிழக அரசு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.  
 
கோயம்பேடு - பட்டாபிராம் மெட்ரோ வழித்தடம் சுமார் 21.7 கி.மீ. தொலைவுக்கு அமையவுள்ளது. இந்த திட்டத்திற்கான மொத்த மதிப்பீடு 9,928 கோடி ரூபாய் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வழித்தடத்தில் மொத்தம் 19 மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் மூன்று மேம்பால சாலைகள் கட்டப்பட உள்ளன. கோயம்பேடு மெட்ரோ நிலையத்திலிருந்து தொடங்கும் இந்த வழித்தடம், பாடி புதுநகர், முகப்பேர், அம்பத்தூர், திருமுல்லைவாயில், ஆவடி வழியாக சென்று பட்டாபிராமில் முடிவடையும்.
 
இந்தத் திட்டத்திற்கு மத்திய அரசும், தமிழக அரசும் ஏற்கெனவே ஒப்புதல் அளித்திருந்தன. தற்போது, நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகளை தொடங்குவதற்காக 2,442 கோடி ரூபாயை தமிழக அரசு ஒதுக்கி அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த நிதி ஒதுக்கீடு, திட்டப் பணிகளை விரைந்து தொடங்க உதவும்.  
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

திமுக எம்பி டி.ஆர்.பாலு மனைவி ரேணுகா தேவி காலமானார்.. தலைவர்கள் இரங்கல்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos