முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஒரு ரூபாய் கொடுத்தால் ஆப்பிள் ஐபோன்.. இணையத்தில் வேகமாக பரவும் தகவல்.. உண்மை தானா?

Advertiesment
Viral One Rupee Coin

Siva

, செவ்வாய், 27 ஜனவரி 2026 (14:44 IST)
1970-ஆம் ஆண்டு அச்சிடப்பட்ட இந்தியாவின் ஒரு ரூபாய் நாணயத்தை கொடுத்தால், ஒரு புத்தம் புதிய ஆப்பிள் ஐபோன் இலவசமாக வழங்கப்படும் என்ற வீடியோ இணையதளங்களில் தீயாய் பரவி வருகிறது. சுமார் 80 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள போனை வெறும் ஒரு ரூபாய்க்கு தருவதாக ஒரு கடைக்காரர் விளம்பரம் செய்திருப்பது பலரது புருவங்களை உயர்த்தியுள்ளது.
 
இந்த செய்தி உண்மையாக இருக்க வாய்ப்புள்ளதாக நாணய சேகரிப்பாளர்கள் கருதுகின்றனர். ஏனெனில், 1970-ஆம் ஆண்டு இந்த ஒரு ரூபாய் நாணயங்கள் 'நிக்கல்' உலோகத்தில் தயாரிக்கப்பட்டன. அதன் பிறகு ஏற்பட்ட நிக்கல் தட்டுப்பாடு காரணமாக, இந்த நாணயங்கள் அச்சிடப்படுவது நிறுத்தப்பட்டது. தற்போது இந்தியா முழுவதும் இத்தகைய அரிய நாணயங்கள் மூவாயிரத்திற்கும் குறைவாகவே புழக்கத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
 
அரிய வகை நாணயங்களை சேகரிப்பவர்கள், இந்த 1970-ஆம் ஆண்டு நாணயத்தை ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கும் மேல் கொடுத்து வாங்க தயாராக உள்ளனர். எனவே, அந்த நாணயத்தின் மதிப்பை கணக்கிட்டால், ஒரு ஐபோன் வழங்குவது நஷ்டமான வியாபாரம் அல்ல என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இத்தகைய விளம்பரங்களை நம்பி செல்லும் முன், அதன் நம்பகத்தன்மையை உறுதி செய்துகொள்வது அவசியம் என சமூக ஆர்வலர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தவெக ஆட்சிக்கு வந்தா விஷம் குடிச்சி சாகணும்!.. கோபப்பட்ட கருணாஸ்!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos