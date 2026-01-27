முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






எவ்வளவு திட்டினாலும் காங்கிரஸ் வெளியே போக வாய்ப்பு இல்லை.. திமுக கூட்டணி தான் கதி.. அரசியல் விமர்சகர்கள்..

Advertiesment
congress

Siva

, செவ்வாய், 27 ஜனவரி 2026 (11:30 IST)
தமிழக அரசியலில் திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகளிடையே சமீபகாலமாக சொல்லடி மோதல்கள் நிலவினாலும், இந்த வலுவான கூட்டணி பிரிய வாய்ப்பில்லை என்றே அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். 
 
தொகுதிப் பங்கீடு மற்றும் ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு போன்ற விவகாரங்களில் இரு தரப்பிலும் காரசாரமான விமர்சனங்கள் எழுந்தாலும், கள எதார்த்தம் இரு கட்சிகளையும் இணைத்தே வைத்திருக்கிறது.
 
காங்கிரஸ் கட்சியை பொறுத்தவரை, புதிதாக தொடங்கப்பட்டுள்ள 'தமிழக வெற்றி கழகத்தை' நம்பி தற்போதைய பாதுகாப்பான கூட்டணியை விட்டு வெளியேற அது விரும்புவதில்லை. 
 
அதேபோல், தேசிய அளவில் பாஜகவை வீழ்த்த வேண்டும் என்ற இலக்கில் இருக்கும் ராகுல் காந்தி, 'இந்தியா' கூட்டணியின் ஒற்றுமை சிதைவதை விரும்பவில்லை. தென்னிந்தியாவில் திமுக போன்ற ஒரு பலமான மாநில கட்சியின் ஆதரவு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தேசிய அளவில் மிக அவசியமான ஒன்றாக உள்ளது.
 
கடந்த தேர்தல்களை போலவே, இந்த முறையும் சுமார் 25 தொகுதிகளை பெற்றுக்கொண்டு திமுக கூட்டணியிலேயே காங்கிரஸ் நீடிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தனித்தே போட்டியிடுவோம், மக்கள் நம்பினால் ஆட்சி, நம்பாவிட்டால் நஷ்டம் எதுவும் இல்லை.. விஜய் முடிவு இதுதானா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos