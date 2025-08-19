முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நிர்மலா சீதாராமனை திடீரென சந்தித்த கனிமொழி.. என்ன காரணம்?

Advertiesment
தங்கம் தென்னரசு

Mahendran

, செவ்வாய், 19 ஆகஸ்ட் 2025 (16:47 IST)
மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை திமுக எம்பி கனிமொழி, தமிழக நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு ஆகியோர் டெல்லியில் சந்தித்து பேசினர். இந்த சந்திப்பின்போது, தமிழக அரசின் நிதி தொடர்பான பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை அவர் நிர்மலா சீதாராமனிடம் அளித்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளதhு.
 
மத்திய நிதியமைச்சரை சந்தித்த பிறகு, தங்கம் தென்னரசு வரும் ஆகஸ்ட் 20 மற்றும் 21 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறவிருக்கும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் தமிழகத்தின் சார்பில் கலந்துகொள்வார். இந்த சந்திப்பு, கூட்டத்திற்கு முன்னதாக இரு அமைச்சர்களும் கலந்துரையாட ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்தது. இச்சந்திப்பின் போது, திமுக நாடாளுமன்றக் குழுத் தலைவர் கனிமொழியும் உடனிருந்தார்.
 
மாநில அரசுகளுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் இடையே வரிப்பகிர்வு, ஜிஎஸ்டி இழப்பீடு போன்ற நிதி தொடர்பான விவகாரங்கள் குறித்து தொடர் பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த சூழலில், தமிழகத்திற்கு சேர வேண்டிய நிதிகளை பெறுவதில் இந்த சந்திப்பு ஒரு முக்கியப் படியாக கருதப்படுகிறது. தமிழக அரசின் நிதிநிலையை மேம்படுத்துவதற்கும், திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கும் இந்த நிதிகள் அவசியம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மகாராஷ்டிரா தேர்தலை ரத்து செய்ய தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு: உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos