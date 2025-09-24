அரசு பேருந்துகளில் இனி வாட்டர் பாட்டில் கிடைக்கும்.. போக்குவரத்துக் கழகம் புதிய முயற்சி..!

அரசு விரைவு பேருந்துகளில் இனி குடிநீர் பாட்டில்கள் பயணிகளுக்கு விற்கப்படவுள்ளன. நீண்ட தூரப் பயணங்களை மேற்கொள்ளும் பயணிகளின் வசதியை கருத்தில் கொண்டு, இந்த முடிவை அரசு விரைவு போக்குவரத்துக் கழகம் எடுத்துள்ளது.
தற்போது, அரசுப் பேருந்துகளில் பயணிக்கும் பயணிகள், தங்களுக்கு தேவையான குடிநீரை பேருந்து நிறுத்தங்களில் மட்டுமே வாங்க முடியும். இது பல சமயங்களில் சிரமத்தை ஏற்படுத்தி வந்தது. நீண்ட நாட்களாக பயணிகள், பேருந்துகளுக்குள்ளேயே குடிநீர் பாட்டில்கள் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.
பயணிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று, ஒரு லிட்டர் குடிநீர் பாட்டில்களை விற்பனை செய்ய, விரைவுப் போக்குவரத்து கழகம் ஒப்பந்தப் புள்ளிகளை கோரியுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தப் புள்ளி இறுதி செய்யப்பட்ட பிறகு, இந்தத் திட்டம் குறித்த முழுமையான அறிவிப்புகள் வெளியிடப்படும்.
இந்த திட்டம் நடைமுறைக்கு வரும்போது, அரசுப் பேருந்துகளில் பயணிக்கும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகளுக்கு இது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாக இருக்கும். இதனால், அவர்களின் நீண்ட பயணங்கள் மேலும் எளிதாகவும், வசதியாகவும் மாறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.