முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

தமிழகத்தில் அதிமுக ஆட்சிதான்!.. கருத்துக்கணிப்பில் தகவல்..

BY: webdunia
Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 (20:04 IST) Updated Date: Wed, 29 Apr 2026 (20:08 IST)
தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்துமுடிந்துள்ள நிலையில் வருகிற மே 4ம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடக்கவுள்ளது. இந்நிலையில், தேர்தலுக்கு பிந்தையை கருத்துக்கணிப்புகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

அதில், சாணக்யா ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வெளியிட்ட கருத்துக்கணிப்பின்படி தமிழகத்தில் திமுகவே மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் எனவும், அந்த கட்சி 145 - 160 தொகுதிகளிலும், அதிமுக 50-65 தொகுதிகளிலும், தவெக 13 -18 தொகுதிகளிலும், மற்ற கட்சிகள் 5 - 8 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் எனவும் சொல்லப்பட்டிருந்தது.

மேலும், People's Pulse என்கிற நிறுவனம் எடுத்துள்ள சர்வேயின்படி திமுக 125 - 145 தொகுதிகளிலும், அதிமுக 65 - 80தொகுதிகளிலும், தவெக 18 - 24 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறும் எனவும், நாம் தமிழர் கட்சி ஒரு தொகுதியில் கூட வெற்றி பெறாது எனவும் கூறப்பட்டிருந்தது.

அதோடு, MATRIZE என்கிற நிறுவனம் எடுத்துள்ள சர்வேயின்படி திமுக 122 - 132 தொகுதிகளிலும், அதிமுக 87 - 100 தொகுதிகளிலும், தவெக 10 - 12 தொகுதிகளிலும், மற்ற கட்சிகள் 6 இடங்களில் வெற்றி பெறும் எனவும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மூன்று கருத்துக்கணிப்பிலும் திமுகவே ஆட்சி அமைக்கும் என சொல்லப்பட்டிருந்த நிலையில், சில கருத்துக்கணிப்புகளில் அதிமுக ஆட்சி அமைக்கும் என சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஜேசிவி டைம்ஸ் நவ் எடுத்துள்ள கருத்துக்கணிப்பில் அதிமுக 128 - 147 தொகுதிகளிலும், திமுக 75 - 95 தொகுதிகளிலும், தவெக 8-15 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல், சி.என்.என். நியூஸ் 18 எடுத்துள்ள கருத்துக்கணிப்பின் படி அதிமுக 114 - 124 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கும் எனவும், திமுக 103 - 113 தொகுதிகளிலும், தவெக 4 - 10 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறும் என கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல், தினத்தந்தி வெளியிட்டுள்ள கருத்துக்கணிப்பின் படி அதிமுக  128 - 147 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடிக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. திமுக 75 - 95 தொகுதிகளிலும், தவெக 8 - 15 தொகுதிகளிலும் வெற்றிபெறும் எனவும் அதில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

சில கருத்துக்கணிப்புகள் திமுகதான் ஆட்சியை பிடிக்கும் எனவும், சில கருத்துக்கணிப்புகள் அதிமுகதான் ஆட்சியை பிடிக்கும் எனவும் கூறியிருக்கிறது.

