விஜயால் யாருக்கும் மெஜாரிட்டி கிடைக்காது!. பாஜக போடும் பக்கா ஸ்கெட்ச்!..

Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 (17:09 IST) Updated Date: Wed, 29 Apr 2026 (17:12 IST)
இந்தியாவில் பல மாநிலங்களிலும் பாஜக ஆட்சி அமைத்தாலும் தமிழ்நாடு,  ஆந்திரா, கேரளா ஆகிய 4 மாநிலங்களும் பாஜகவால் ஆட்சி அமைக்க முடியவில்லை. அதேநேரம் கர்நாடகாவிலும், ஆந்திராவிலும் அங்குள்ள முக்கிய அரசியல் தலைகளுடன் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சியில் உள்ள கட்சியுடன் கூட்டணியில் இருக்கிறது பாஜக. ஆனால் தமிழ்நாட்டிலும், கேரளாவிலும் பாஜகவால் நுழைய முடியவில்லை..

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை பொருத்தவரை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அதிமுகவை இணைத்து தேர்தலை சந்தித்தது பாஜக. அதிமுகதான் தலைமைக்கு கூட்டணி என சொல்லப்பட்டாலும் டெல்லி தலைமையின் கீழ்தான் எடப்பாடி பழனிசாமி செயல்படுவதாக திமுக தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறது..

இந்த முறை எப்படியாவது தமிழகத்தில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆட்சியை அமைக்க வேண்டும் என பாஜக தலைமை விரும்புகிறது. விஜயின் தவெக பிரிக்கப் போகும் வாக்குகளால் அதிமுக, திமுக ஆகிய இரண்டு கட்சிகளுக்குமே மெஜாரிட்டி கிடைக்காது என பாஜக மேலிடம் நம்புகிறது. தலைமை கூட்டணி சுமார் 100 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் என நம்புகிறதாம்.

அந்த எண்ணிக்கை ஆட்சி அமைக்கப் போதாது என்பதால் எதிர் முகாமிலிருந்து எம்.எல்.ஏக்களை இழுக்கும் திட்டமும் பஜகவிடம் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. மேலும், ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கும் எண்ணிக்கை கிடைக்கும் வரை தமிழ்நாட்டுக்கு ஆளுனர் வர மாட்டார் எனவும் சொல்கிறார்கள். இதெல்லாம் முன்பே கணித்துதான் தமிழ்நாட்டிற்கு முழு நேர ஆளுநர் நியமிக்கப்படவில்லை எனவும் சொல்கிறார்கள்.

