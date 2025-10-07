முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கழுத்தில் கத்திக்குத்து.. ரத்த வெள்ளத்தில் தானே நடந்து மருத்துவமனைக்கு வந்த வியாபாரி.. என்ன நடந்தது?

Advertiesment
அனில் குமார்

Siva

, செவ்வாய், 7 அக்டோபர் 2025 (15:22 IST)
கேரள மாநிலம் காசர்கோடு மாவட்டத்தில், 36 வயதான அனில் குமார் என்ற மீன் வியாபாரி, கொடுக்கல் வாங்கல் தகராறில் கொடூரமாக தாக்கப்பட்டார். இச்சம்பவத்தில், அவரை தாக்கியவர்கள் கத்தியால் குத்தியதில், கத்தி அவரது கழுத்திலேயே குத்திய நிலையில் நின்றது. கழுத்தில் கத்தியோடு அவர் மருத்துவமனைக்கு வந்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
அனில்குமாருக்கு பணம் கொடுத்தவர்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்த அழைத்ததால், சீதாங்கோலி கிராமத்திற்கு சென்ற அவரை ஒரு கும்பல் வழிமறித்து தாக்கியதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. காயத்தின் தீவிரத்தை கவனிக்காமல், அனில் குமார் கத்தி கழுத்தில் குத்திய நிலையிலேயே கர்நாடக மாநிலம் மங்களூருவில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு நடந்து சென்றுள்ளார். அங்கு அவருக்கு உடனடியாகச் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. அவரது உடல்நிலை சீராக இருந்தாலும், அவர் தீவிர சிகிச்சையில் உள்ளார்.
 
இச்சம்பவம் தொடர்பாகக் காவல்துறை நான்கு நபர்களை கைது செய்துள்ளதுடன், தாக்குதலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட இரண்டு வாகனங்களையும் பறிமுதல் செய்துள்ளது. மேலும், இந்த சம்பவம் திட்டமிட்டதா என்று விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இந்தியா - பாகிஸ்தான் போரை நான் தான் நிறுத்தினேன்.. 50வது முறையாக கூறி டிரம்ப் சாதனை..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos