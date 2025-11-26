முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விஜய் வீட்டுக்கு சென்றார் செங்கோட்டையன்.. நாளை தவெகவில் அதிகாரபூர்வ இணைப்பு..!

Advertiesment
sengottaiyan

Mahendran

, புதன், 26 நவம்பர் 2025 (17:20 IST)
அ.தி.மு.க.வின் முன்னாள் அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன், இன்று  சட்டமன்ற தலைவர் அப்பாவுவைச் சந்தித்து தனது எம்.எல்.ஏ. பதவியை ராஜினாமா செய்த நிலையில், தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
 
எம்.எல்.ஏ. பதவியை ராஜினாமா செய்த கையோடு, சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் உள்ள தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யின் இல்லத்திற்கு செங்கோட்டையன் வருகைதந்து, அவருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளார்.
 
அ.தி.மு.க.வின் கொங்கு மண்டல வாக்குகளை கவருவதில் முக்கியமானவராக அறியப்படும் செங்கோட்டையன், நாளை காலை அதிகாரப்பூர்வமாக த.வெ.க.வில் இணைவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அ.தி.மு.க ஆரம்பித்தது முதல் கட்சியில் இருந்தவரும், ஒரே தொகுதியில் அதிக முறை வென்றவருமான செங்கோட்டையன், கட்சி ஒருங்கிணைப்பு குறித்து பேசியதால் எடப்பாடி பழனிசாமியால் நீக்கப்பட்டார்.
 
த.வெ.க.வில் மூத்த அரசியல் தலைவர்கள் இல்லாத நிலையில், செங்கோட்டையனின் வருகை, அ.தி.மு.க.வின் பாரம்பரிய வாக்குகளை உடைத்து, த.வெ.க.வுக்கு கூடுதல் அரசியல் பலத்தை சேர்க்கும் என்று அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இம்ரான்கான் சிறையில் கொலை செய்யப்பட்டாரா? சமூகவலைத்தளங்களில் பரவும் அதிர்ச்சி தகவல்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos