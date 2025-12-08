முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தவெகவின் சின்னம் எனக்கு தெரியும்.. ஆனால் வெளியே செல்லக்கூடாது.. செங்கோட்டையன்

Advertiesment
செங்கோட்டையன்

Siva

, திங்கள், 8 டிசம்பர் 2025 (08:59 IST)
தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்த மூத்த தலைவர் செங்கோட்டையன், மிக விரைவில் நமக்கு ஒரு முக்கிய சின்னம் கிடைக்கப் போகிறது என்றும், அந்த சின்னம் என்ன என்பது தனக்குத் தெரியும் என்றும் ஆனால் அதிகாரப்பூர்வ ஆணை வரும் வரை வெளியே சொல்லக்கூடாது என்பதால் சொல்லாமல் இருக்கிறேன் என்றும் பேசி இருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
 
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பில் மூன்று சின்னங்கள் தேர்தல் ஆணையத்தில் பரிந்துரை செய்யப்பட்டு இருப்பதாகவும், அதில் ஒரு சின்னம் தங்களுக்கு கிடைக்கும் என்றும் கூறப்பட்டு வருகிறது.
 
இந்த நிலையில், த.வெ.க. தொண்டர்கள் மத்தியில் பேசிய செங்கோட்டையன், தமிழக வெற்றி கழகத்திற்குக் கிடைக்கக்கூடிய சின்னத்தை பார்த்து அனைவரும் வியக்க போகிறார்கள், நாடே ஆச்சரியப்பட போகிறது என்றும், தமிழகத்தில் நம்முடைய இயக்கம் போல் எந்த இயக்கமும் இருக்க முடியாது என்றும் அவர் பேசினார்.
 
மிக விரைவில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சின்னம் அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்படும் என்று கூறப்படும் நிலையில், அந்த சின்னம் என்னவாக இருக்கும் என்பதை அறிய தொண்டர்கள் மத்தியில் ஆர்வம் அதிகரித்து வருகிறது.

Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோயில் இன்று கும்பாபிஷேகம்.. குவியும் பக்தர்கள்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos