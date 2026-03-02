முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
பிரேமலதா கேட்கும் தொகுதிகள்!.. துக்கம் இழந்த கூட்டணி எம்.எல்.ஏக்கள்!..

premalatha
BY: Mahendran
Publish Date: Mon, 02 Mar 2026 (17:30 IST) Updated Date: Mon, 02 Mar 2026 (17:31 IST)
google-news
விஜயகாந்த் துவங்கிய கட்சி தேமுதிக. துவக்கத்தில் தனியாக போட்டியிட்டு வந்த தேமுதிக 2011 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைத்தது. அப்போதுதான் 29 எம்எல்ஏக்களை பெற்று விஜயகாந்த் எதிர்க்கட்சித் தலைவராக மாறினார்.. விஜயகாந்த் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டதால் தேமுதிகவின் வாக்கு வங்கி குறைந்து இரண்டு சதவீதத்திற்கும் கீழே போனது..

2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நடக்கவுள்ள நிலையில் அதிமுக, திமுக ஆகிய இரண்டு கட்சிகளிடமும் மாறி மாறி பேரம் பேசினார் பிரேமலதா விஜயகாந்த்.  இறுதியில் திமுகவிடம் பேரம் படிந்ததால் அந்த கூட்டணியில் பிரேமலதா இணைந்தார். இந்நிலையில் பிரேமலதா கேட்டுள்ள விருப்ப பட்டியல் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சி எம்எல்ஏக்களின் தூக்கத்தை களைத்திருக்கிறது.

2006ல் விஜயகாந்த் முதன்முதலாக வெற்றி பெற்ற விருதாச்சலம் தொகுதியை பிரேமலதா கேட்டிருக்கிறார்.. 2026 தேர்தலில் அந்த தொகுதியில் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ ராதாகிருஷ்ணன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட்டார். வருகின்ற தேர்தலிலும் அந்த தொகுதியிலேயே போட்டியிட திட்டமிட்டிருந்த நிலையில் அந்த தொகுதி தேமுதிகவிற்கு போய்விட்டால் என்ன செய்வது என்கிற கழகத்தில் இருக்கிறாராம் ராதாகிருஷ்ணன்..

