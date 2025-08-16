முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
உருவாகிறது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி! தமிழ்நாட்டுக்கு கனமழையா?

வங்கக் கடல்

Mahendran

சனி, 16 ஆகஸ்ட் 2025 (13:06 IST)
வங்கக் கடலில் மீண்டும் ஒரு குறைந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
 
 நாளை மறுநாள் அதாவது ஆகஸ்ட் 18ஆம் தேதி இந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாகக்கூடும் என்றும், இதன் நகர்வை பொறுத்து தமிழகத்தில் மழைப்பொழிவு இருக்கும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி, கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் ஏற்பட்ட காற்றழுத்தத் தாழ்வின் தொடர்ச்சியாக அமையக்கூடும். இதன் நகர்வானது மிகவும் முக்கியமானது, ஏனெனில் அதன் திசையை பொறுத்தே தமிழகத்தில் மழை பொழிவதற்கான வாய்ப்பு கணிக்கப்படும்.
 
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் இந்தப் புதிய வானிலை அமைப்பை உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருகிறது. இதன் நகர்வுகள் குறித்து விரைவில் கூடுதல் தகவல்கள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது தமிழகத்தின் பருவமழை மற்றும் காலநிலை அமைப்பில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்பதால், சென்னை வானிலை ஆய்வு மையமும் இதை உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறது.
 
Edited by Mahendran

