முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஜனநாயகன் லீக் வீடியோவில் சர்ச்சை சீன்!.. விஜய்க்கு வாக்குகள் கிடைக்குமா?...

jananayagan
BY: BALA
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (11:25 IST) Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (11:27 IST)
google-news
நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு சென்றுவிட்ட நிலையில் அவர் நடித்துள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படம் அவரின் கடைசி திரைப்படமாக பார்க்கப்படுகிறது.. ஜனநாயகன்தான் எனது கடைசி திரைப்படம்.. இனிமேல் அரசியல்தான் என விஜயும் பல மேடைகளில் தெளிவாக கூறிவிட்டார்.
தெலுங்கில் பாலையா நடித்து வெளியான பகவந்த் கேசரி படத்தை ரீமேக் செய்து இந்த படத்தை உருவாக்கினார். அதே நேரம் தமிழுக்கு ஏற்றவாறு பல மாற்றங்களை ஹெச்.வினோத் செய்திருந்தார். இந்த படத்தில் மமீதா பைஜூ, பூஜா ஹெக்டே, பிரகாஷ்ராஜ் ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருந்தனர்..

படத்திற்கு தற்போது வரை சென்சார் சான்றிதழ் கொடுக்கப்படவில்லை.. எனவே படம் வெளியாகவில்லை.. தேர்தலுக்கு பின்னரே ஜனநாயகன் படம் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்நிலையில்தான், இந்த படத்தின் 5 நிமிடக் காட்சி நேற்று இணையத்தில் வெளியானது.. ஒருபக்கம் முழு படமும் இணையத்தில் வெளியாகி விட்டதாக செய்திகள் வெளியாகி வருகிறது. இது படக்குழுவினரை அதிர்ச்சியடைய வைத்திருக்கிறது.

இந்நிலையில்தான், லீக்கான அந்த ஐந்து நிமிடம் காட்சியில் ஒரு சர்ச்சையான காட்சி இடம் பெற்றிருக்கிறது. இஸ்லாமிய மதத்தை சேர்ந்த ஒருவர் சென்னையில் பல இடங்களிலும் குண்டு வைப்பது போல படத்தில் காட்சிகள் வருகிறது. இந்த வீடியோவை பலரும் பகிர்ந்து எத்தனை நாளைக்கு இஸ்லாமியர்கள் குண்டு வைப்பது போல திரைப்படங்களில் காட்டுவார்கள்.. சிறுபான்மையினர் விஜய்க்கு ஓட்டு போடக்கூடாது என திமுகவினர் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.

Share this Story:
வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தங்கம், வெள்ளி விலை இன்று திடீர் உயர்வு.. இன்று ஒரே நாளில் தங்கம் ரூ.1000 அதிகம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos