முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






குடும்ப விவகாரம்.. அரசியல் நெருக்கடி.. ஜனநாயகனை ரிலீஸ் செய்ய முடியவில்லை.. நெருக்கும் சிபிஐ.. அரசியலில் இருந்து ஒதுங்குகிறாரா விஜய்?

Advertiesment
vijay
BY: Siva
Publish Date: Fri, 06 Mar 2026 (08:51 IST) Updated Date: Fri, 06 Mar 2026 (08:52 IST)
google-news
நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் பயணம் தொடக்கத்திலேயே பலத்த சவால்களை சந்தித்து வருகிறது. ஒருபுறம், 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தை வெளியிடுவதில் தயாரிப்பாளர் தரப்பிலிருந்து நெருக்கடிகள் எழுந்துள்ளன. 
 
மறுபுறம், கரூர் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து சிபிஐ விசாரணை வளையத்திற்குள் அவர் கொண்டுவரப்படலாம் என்ற அச்சம் நிலவுகிறது. அரசியல் ரீதியாக, திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய பலமான கூட்டணிகளுக்கு இடையே, விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' இன்னும் ஒரு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நிலையிலேயே உள்ளது.
 
இவற்றுக்கெல்லாம் மேலாக, மனைவி சங்கீதாவுடன் ஏற்பட்டுள்ள விவாகரத்து விவகாரம் போன்ற தனிப்பட்ட வாழ்க்கைச் சிக்கல்கள் அவருக்கு மிகுந்த மன அழுத்தத்தைத் தந்து வருகின்றன. பொதுக்கூட்டங்களை நடத்துவதற்குக் கூட ஏகப்பட்ட முட்டுக்கட்டைகள் போடப்படுவதால் விஜய் அதிருப்தியில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
 
இத்தனை நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியில், விஜய் தனது அரசியல் நிலைப்பாட்டை தொடர்வாரா அல்லது நிம்மதியான வாழ்வை தேடி அரசியலை விட்டு விலகுவாரா என்ற விவாதம் தமிழகத்தில் சூடுபிடித்துள்ளது.
 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஈரான் இப்படி தாக்கும் என எதிர்பார்க்காத டிரம்ப்.. பற்றி எரியும் மத்திய கிழக்கு நாடுகள்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos