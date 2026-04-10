ஜனநாயகன் லீக்!.. ஒவ்வொரு காட்சியும் ஒருவரின் கனவு!.. ஹெச்.வினோத் ஃபீலிங்...

jananayagan
BY: Mahendran
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (11:00 IST) Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (11:01 IST)
ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய், மமிதா பைஜூ, பூஜா ஹெக்டே உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ஜனநாயகன். பொங்கலை முன்னிட்டு ஜனவரி 9ம் தேதி இந்த படத்தை வெளியிட திட்டமிட்டனர். ஆனால் படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்காததால் படம் வெளியாகவில்லை. இதனால் தயாரிப்பாளர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். ஆனால் ஒரு மாதமாகியும் சாதகமான தீர்ப்பு கிடைக்கவில்லை. எனவே வழக்கை வாபஸ் பெற்றதோடு மறுதணிக்கைக்கும் விண்ணப்பித்தார்..

ஆனால், படத்தில் தேர்தல் தொடர்பான காட்சிகள் இருப்பதால் தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் படத்தை பார்க்க வேண்டும் என தணிக்கை அதிகாரிகள் சொன்னதாக செய்திகள் வெளியானது. எனவே தேர்தலுக்குப் பின்னரே இந்த படம் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

இந்நிலையில்தான், ஜனநாயகன் படத்தின் சில காட்சிகள் இணையத்தில் லீக் ஆகியிருக்கிறது.. டிவிட்டர் உள்ளிட்ட சில சமூக ஊடகங்களில் அந்த காட்சிகளை பலரும் பரப்பி வருகிறார்கள். இதைத்தொடர்ந்து இப்படத்தின் இயக்குனர் ஹெச்.வினோத் தனது சமூகவலைத்தள பக்கத்தில் ‘ஒவ்வொரு காட்சியும் ஒருவரின் கனவு.. ரிலீஸுக்கு முன்பு ஒரு படம் வெளியாவது பெரிய வலி.. அந்த காட்சிகளை பகிராமல் ஆதரவு கொடுங்கள்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.

