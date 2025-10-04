முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கரூர் சம்பவத்தை விசாரிக்கும் தேசிய தாழ்த்தப்பட்டோர் நல ஆணையம்.. மத்திய அரசின் அழுத்தமா?

Advertiesment
கரூர்

Mahendran

, சனி, 4 அக்டோபர் 2025 (11:20 IST)
கரூர் மாவட்டம் வேலுச்சாமிபுரத்தில் செப்டம்பர் 27 அன்று நடந்த கூட்ட நெரிசல் விபத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து, தேசிய தாழ்த்தப்பட்டோர் நல ஆணையம் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது.
 
ஆணையத்தின் தலைவர் கிஷோர் மாக்னா தலைமையிலான குழுவினர், இன்று  வேலுச்சாமிபுரத்துக்கு நேரில் வருகை தந்தனர்.
 
கூட்ட நெரிசல் நடந்த இடத்தை ஆய்வு செய்த குழு, சம்பவம் குறித்த விவரங்களை உள்ளூர் அதிகாரிகள் மற்றும் காவல்துறையினரிடம் கேட்டறிந்தது.
 
உயிரிழந்தவர்களில் ஒருவரான துரு விஷ்ணுவின் வீட்டுக்கு சென்று, அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் ஆணையம் விசாரித்தது. சிறுவனின் தாய் காது, வாய் மாற்றுத்திறனாளி என்பதால், மற்ற குடும்பத்தினர் வாக்குமூலம் அளித்தனர்.
 
விஜய்யை பார்க்க அருகில் இருந்த சிறுவனை அவனது அத்தை அழைத்து சென்றபோது, அவன் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி பலியானதாக குடும்பத்தினர் விளக்கினர்.
 
இந்த விசாரணை, உயிரிழப்புகளின் காரணங்கள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட சமூகத்தினரின் நிலை குறித்து ஆழமான ஆய்வு மத்திய அரசின் அழுத்தம் காரணமாக இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சென்னையில் தங்கம் விலை புதிய உச்சம்: ஒரு சவரன் விலை ரூ.88,000ஐ நெருங்கியது..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos