விடாது துரத்திய காவல் ஆய்வாளர் முத்துக்குமார்... ஜாமின் ரத்து நீதியரசர் வழங்கிய பின்பு சாட்டை துரைமுருகன் அதிரடி கைது ?

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவிடைமருதூர் உட்கோட்டம், திருப்பனந்தாள் காவல்நிலையத்தில் வழக்கறிஞர் ராஜசேகர் என்பவர் கொடுத்த புகாரின் கீழ், மறைந்த முதல்வரும், முன்னாள் திமுக தலைவருமான மு.கருணாநிதியை தரக்குறைவாக விமர்சனம் செய்த சாட்டை துரைமுருகன் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, வழக்கு 559/21 ன் கீழ் 153 (A), 504, 505 (1), 505 (b) இந்திய தண்டனை சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் R/W 67 of It act வழக்கு பதிவு செய்து, கடந்த வருடம் 2021 ம் ஆண்டு, ஜூன் மாதம் 16 ம் தேதி கைது செய்யப்பட்டு திருச்சி மத்திய சிறையில அடைக்கப்பட்டார். அதே வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம் 6 ம் தேதி ஜாமினில் விடுதலை சாட்டை துரைமுருகன், தஞ்சாவூர் சைபர் க்ரைமில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை தரக்குறைவாக விமர்சித்த 19/21 ன் கீழ் 153, 504, 505 (1) (b), 505 (2), 67 it act ஆகிய இந்திய தண்டனை சட்ட பிரிவுகளின் கீழ், கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், அதே 2021 ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 21 ம் தேதி கன்னியாகுமரி மாவட்டம், தக்கலை பொதுக்கூட்டத்தில் சீமானை ஆதரித்து பேசிய சாட்டைமுருகன், திமுக தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலினை தரக்குறைவாக விமர்சித்ததோடு, காங்கிரஸ் கட்சியினையும் தரக்குறைவாக பேச ஆரம்பித்தார். இந்நிலையில்., தக்கலை காவல்நிலையத்தில் 710/21, 143, 153, 153 (A), 505 (1) (b), 505 (2), 506 (1), 269 67 It act மற்றும் epidemic disease act 1987 மற்றும் 67 IT act பிரிவுகளின் கீழ் கிரிமினல் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டார். இவர் மீது கரூர் சைபர் க்ரைமில் செந்தில்பாலாஜியினை தரக்குறைவாக விமர்சித்த சாட்டை துரைமுருகன் மீது கரூர் சைபர் க்ரைமில் குற்ற எண் 2/21 ன் கீழ் 153, 505 (1), 505 (b) இந்திய தண்டனை சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குபதிவு செய்து கைது செய்யப்பட்டு, திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.