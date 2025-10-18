முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தீபாவளி நேரத்தில் மெட்ரோ ரயில் சேவையில் திடீர் மாற்றம்.. 14 நிமிடத்திற்கு ஒரு ரயில் தான்..!

சென்னை மெட்ரோ

Mahendran

, சனி, 18 அக்டோபர் 2025 (17:35 IST)
தண்டவாள பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, சென்னை மெட்ரோ ரயில் சேவை இயக்கப்படும் நேரத்தில் தற்காலிக மாற்றம் செய்யப்படுவதாக மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. 
 
பயணிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் நம்பகத்தன்மையை உறுதி செய்யவே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாற்ற விவரங்கள்:
 
பணி காலம்: அக்டோபர் 20, 2025 முதல் அக்டோபர் 24, 2025 வரை.
 
மாற்ற நேரம்: காலை 05:00 மணி முதல் 06:30 மணி வரை.
 
சேவை இடைவெளி: இந்த நேரத்தில், ரயில்கள் வழக்கமான 7 நிமிட இடைவெளிக்குப் பதிலாக, 14 நிமிட இடைவெளியில் இயக்கப்படும்.
 
காலை 06:30 மணிக்கு பிறகு, அனைத்து வழித்தடங்களிலும் மெட்ரோ ரயில் சேவை வழக்கம் போல் இயக்கப்படும்.
 
பயணிகள் தங்கள் பயணத்தை இந்த மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப திட்டமிட்டு கொள்ளுமாறு மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. கூடுதல் விவரங்களுக்கு, பயணிகள் உதவி மையத்தை (1860-425-1515) தொடர்பு கொள்ளலாம்.
 
Edited by Mahendran

காலையில் குறைந்த தங்கத்தின் விலையில் மாலையில் நேரத் திடீர் ஏற்றம்: சென்னை நிலவரம்

