முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ராகுல் காந்தியின் செய்தி தொடர்பாளராக மாறிய முதல்வர் ஸ்டாலின்: குஷ்பு கடும் விமர்சனம்

Advertiesment
மு.க. ஸ்டாலின்

Mahendran

, செவ்வாய், 12 ஆகஸ்ட் 2025 (13:05 IST)
காங்கிரஸ் எம்.பி.யும், மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான ராகுல் காந்தி, தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது "வாக்குத் திருட்டு" குறித்த குற்றச்சாட்டுகளை எழுப்பியிருந்தார். இதற்கு இந்திய தேர்தல் ஆணையம் பதிலளித்து, அந்த குற்றச்சாட்டுகள் ஆதாரமற்றவை மற்றும் தவறானவை என திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது.
 
இந்த விவகாரத்தில், தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின், ராகுல் காந்திக்கு ஆதரவாக பேசியதற்கு, தமிழக பாஜக பிரபலம் குஷ்பு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், "ஊழல் மற்றும் முறைகேடு ஆகியவற்றில் நீண்ட கால புரிதல் கொண்ட ஒரு கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளராக ஒரு மாநில முதல்வர் செயல்படுவது வேதனையானது" என்று அவர் விமர்சித்துள்ளார்.
 
மேலும் குஷ்பு தனது பதிவில், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு, ராகுல் காந்தியின் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து இந்திய தேர்தல் ஆணையம் என்ன கூறுகிறது என்பதை படிக்குமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளார். "ராகுல் காந்தியின் குற்றச்சாட்டுகள் ஆதாரமற்றவை மற்றும் தவறானவை என தேர்தல் ஆணையம் கூறுகிறது" என்று அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
 
தேர்தலில் வெற்றி பெற்றது எப்படி? "இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தை நம்ப முடியாது என்று நீங்கள் சொன்னால், நீங்கள் தேர்தலில் எப்படி வெற்றி பெற்றீர்கள் என்ற கேள்வி எழுகிறது" என்று குஷ்பு கேள்வி எழுப்பினார்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மு.க.ஸ்டாலின் எப்போது முருகராக மாறினார்? அன்புமணி கேள்வி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos